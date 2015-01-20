Информация о выдаче гуманитарной помощи от Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 20 января, в связи с обострением ситуации, в Донецке не работают пункты выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По близлежащим городам Донецкой области на сегодня ситуация следующая:

Пункты работают в Иловайске, Харцызске, Енакиево, Шахтерске и Зугрэсе.

Не работают - в Моспино, Горловке и Ясиноватой.

Информация о возобновлении выдачи гуманитарной помощи в Донецке будет известна сегодня вечером. В близлежащих к Донецку городах решение о возобновлении работы будет приниматься руководителями пунктов в индивидуальном порядке.

Оперативную информацию о возобновлении выдачи гуманитарной помощи можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова и по телефону горячей линии 0 800 509 001.