Информация о выдаче гуманитарной помощи от Штаба Ахметова

15:19, 20 января 2015
Новости регионов
579

Пункты работают в Иловайске, Харцызске, Енакиево, Шахтерске и Зугрэсе

Пункты работают в Иловайске, Харцызске, Енакиево, Шахтерске и Зугрэсе / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 20 января, в  связи с обострением ситуации, в Донецке не работают пункты выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По близлежащим городам Донецкой области на сегодня ситуация следующая:

Пункты работают в Иловайске, Харцызске, Енакиево, Шахтерске и Зугрэсе.

Не работают  - в Моспино, Горловке и Ясиноватой.

Информация о возобновлении выдачи гуманитарной помощи в Донецке будет известна сегодня вечером. В близлежащих к Донецку городах решение о возобновлении работы будет приниматься руководителями пунктов в индивидуальном порядке.

Оперативную информацию о возобновлении выдачи гуманитарной помощи можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова и по телефону горячей линии 0 800 509 001.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter