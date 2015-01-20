Во Львовской области с начала года от переохлаждения погибли 7 человек
13:22, 20 января 2015Новости регионов
173
Сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
19 января 5 человек умерли от холодовой травмы на улице / Фото: meteoprog.ua
Во Львовской области с начала года от переохлаждения погибли 7 человек.
Об этом УНИАН сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как отмечается в сообщении, за период с 1 января до 19 января умерли от холодовой травмы на улицы – 5 человек, в домах и снежных заторах – 2 человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter