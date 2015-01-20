Во Львовской области с начала года от переохлаждения погибли 7 человек.

Об этом УНИАН сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как отмечается в сообщении, за период с 1 января до 19 января умерли от холодовой травмы на улицы – 5 человек, в домах и снежных заторах – 2 человека.