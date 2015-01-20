Министр здравоохранения Александр Квиташвили встретился с медиками Киева

Министр здравоохранения Александр Квиташвили попросил городского голову Киева Виталия Кличко переименовать столичную улицу Киквидзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время выступления перед медиками на встрече, посвященной реформе медицинской сферы столицы.

В частности, министр здравоохранения говорил о том, что пришла пора, когда необходимо уйти от прошлого в системе медицины и внедрять совсем новые подходы. И на это направлена реформа.

Квиташвили сделал остановку в выступлении и, обращаясь к городскому голове столицы, который также принимал участие в этой встрече с медиками и сидел в президиуме, сказал: “Кстати, о прошлом... Господин мэр, у меня к вам предложение... Я выяснил, что в Киеве существует улица Киквидзе”. После этого он обратился к собравшимся в зале с вопросом, знают ли медики, кем был Киквидзе и чем занимался.

“Киквидзе был красным командиром и у него была индульгенция — возможность бес суда и следствия во время красного террора выходить и самому решать, кого расстреливать, а кого — нет”, - заявил Квиташвили.

Он еще раз подчеркнул, что необходимо уйти от советского прошлого, когда история переписывалась.

“Я прошу переименовать улицу Киквидзе”, - обратился министр к столичному голове.

На это Кличко с юмором отреагировал, сказав: “Если декларируемые реформы будут реализованы, то я думаю, благодарные киевляне назовут улицу в вашу честь”.

В ответ на это Квиташвили улыбнулся и продолжил свое выступление о реформе в медицинской сфере столицы.