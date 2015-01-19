В Одессе люди массово сдают кровь для раненых «киборгов»

В Одессе люди массово сдают донорскую кровь, узнав о доставленных из Донецкого аэропорта раненых «киборгах».

Как сообщили УНИАН в Одесской областной станции переливания крови, сегодня с утра образовались огромные очереди из желающих сдать кровь. В числе пришедших – обычные горожане, курсанты Военной академии и т. д.

«Выражаем благодарность всем жителям Одессы и Одесской области, которые обратились с целью сдать кровь для пострадавших в АТО, находящимся в госпитале. На данный момент пострадавших, которые нуждаются в переливании крови нет. Госпиталь обеспечен компонентами донорской крови в полном объеме, созданы значительные резервы донорской крови по всем группам», - сообщили на станции.

По словам ее начальника Михаила Бортко, желающим сдать кровь сейчас лучше это сделать в Одесской областной детской клинической больнице или в больнице железнодорожников, а свой приход на станцию согласовывать заблаговременно.

Как сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Южного региона Владимир Майданюк, 18 января из зоны АТО доставили 29 человек, из которых большая часть – «киборги». У 20 прибывших – огнестрельные ранения, у остальных – другие заболевания. В основном, бойцы получили ранения средней и легкой степени тяжести в грудную клетку, брюшную полость, шею.

За время проведения АТО в госпитале оказана помощь более чем 2 тыс. раненым.

Как сообщал УНИАН, 18 января в Одессу самолетом доставили эвакуированных из Донецкого аэропорта «киборгов». По данным волонтеров, прибыло около 30 человек, из которых 20 – «киборги» (бойцы 93-й механизированной бригады). Бойцов распределили по отделениям в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона

Накануне было анонсировано о необходимости большого количества донорской крови, но, как заверили на региональной станции переливания крови, пока такой необходимости нет.