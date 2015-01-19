Ситуация с выдачей гуманитарной помощи от Штаба Ахметова в Донецке и городах-сателлитах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 19 января, Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает выдачу продуктовых наборов в шести городах-сателлитах Донецка: Зугрэсе, Шахтерске, Харцызске, Иловайске, Енакиево и Ясиноватой.

Как сообщалось ранее, сегодня работа пунктов выдачи гуманитарной помощи в Донецке приостановлена в связи с обострением ситуации. Волонтеры Гуманитарного штаба продолжают мониторить ситуацию, решение о возобновлении работы будет принято сегодня после 15:00.

Несмотря на приостановку раздачи продуктовых и детских наборов 19 января в Донецке и некоторых городах-сателлитах, Гуманитарный штаб Рината Ахметова будет продолжать поставлять и наращивать объемы помощи для мирных жителей Донбасса.

Напомним, что благодаря интенсивным поставкам гуманитарной помощи в период с 11 по 17 января, Гуманитарный штаб Рината Ахметова обеспечил достаточный запас продуктов на пунктах выдачи в Донецке и городах-сателлитах, и на складе стадиона «Донбасс Арены».

Оперативную информацию о возобновлении выдачи гуманитарной помощи в Донецке и дате отправки очередного гуманитарного рейса на Донбасс можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова и по телефону горячей линии 0 800 509 001.