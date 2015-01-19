В Мариуполе с пищевым отравлением госпитализировали 5 воспитанников детсада

В Мариуполе Донецкой области в инфекционное отделение городской больницы №4 госпитализировано 5 детей в возрасте от 2 до 3 лет с признаками пищевого отравления.

Установлено, что все дети являются воспитанниками одного из дошкольных учреждений на территории города, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Мариуполя.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.137 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) уголовного кодекса Украины.

На данное время для установления причин массового отравления детей представителями санитарной станции проведены соответствующие мероприятия в дошкольном учреждении. По результатам проведения экспертизы будет определено, что стало возбудителем болезни, отметили в пресс-службе.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Мариуполя, говорится в сообщении.