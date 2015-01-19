В Одессу доставили из Донецкого аэропорта раненых «киборгов»
09:34, 19 января 2015Новости регионов
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По данным волонтеров, прибыло около 30 человек, из которых 20 – «киборги»
По данным волонтеров, прибыло 20 «киборгов» / facebook.com/sergei.loiko
В Одессу доставили эвакуированных из Донецкого аэропорта «киборгов».
Как сообщили УНИАН волонтеры, занимающиеся помощью раненым украинским бойцам, раненых военнослужащих доставили самолетом в международный аэропорт «Одесса». По данным волонтеров, прибыло около 30 человек, из которых 20 – «киборги» (состав 93-й механизированной бригады), 12 - лежачие. В настоящее время бойцов распределяют по отделениям в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона.
Отмечается, что накануне было анонсировано о необходимости большого количества донорской крови, но, как заверили на региональной станции переливания крови, пока такой необходимости нет.
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