В больницы Днепропетровска доставлены 60 раненых военнослужащих из зоны АТО

В больницы Днепропетровска 15-17 января доставлены 60 украинских военнослужащих, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным департамента, 15 января в медучреждения Днепропетровска привезли 17 раненых и больных бойцов из зоны АТО, 16 января – одного раненого, 17 января - 42.

26 раненых военнослужащих находятся в областной больнице им. Мечникова, 19 человек - в военном госпитале, остальных бойцов разместили в других больницах города.

По словам главного врача областной больницы им.И.Мечникова Сергея Рыженко, все раненые, поступившие в эту больницу получили осколочные ранения.

В сообщении отмечается, что всем раненым оказана необходимая медицинская помощь. "Днепропетровская облгосадминистрация постоянно мониторит состояние здоровья раненых и наличие медикаментов в медучреждениях",- подчеркнули в ОГА.