В больницах Сумской области получили помощь более 220 военнослужащих из АТО

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины медицинскую помощь в больницах Сумской области получили 222 военнослужащих.

Об этом УНИАН сообщили в управлении охраны здоровья Сумской облгосадминистрации.

130 военных прошли лечение в стационарах, в том числе 67 человек, получившие контузии и ранения.

Медицинские работники лечебно-профилактических учреждений области постоянно оказывают военным и необходимую гуманитарную помощь. «Так, для 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка и батальона территориальной самообороны «Сумы» на собранные средства были закуплены медикаменты на общую сумму более 50 тыс. грн. Приобретена и отправлена военным теплая одежда, матрасы, спальные мешки, одеяла и другие необходимые повседневные вещи», - отметили в ОГА.