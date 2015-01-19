Влаcти Киева обещают обеспечить бесплатным питанием школьников льготных категорий

В Киевской городской государственной администрации заверяют, что ученики льготных категорий 1-11 классов будут обеспечены бесплатным питанием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"Киев нашел средства на финансирование питания детей льготных категорий", – заверила она.

По словам Старостенко, согласно распоряжению городского головы, бесплатное питание в столичных учебных заведениях будет предоставляться ученикам 1 - 11 классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, детей из малообеспеченных семей, а также детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.