В Кременчуге 7-летний ребенок сорвался с 11-метровой высоты на тренировке по альпинизму

Сегодня в Кременчуге Полтавской области умер семилетний ребенок, который сорвался с 11-метровой высоты на тренировке по альпинизму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела милиции.

По их данным, в детскую больницу был госпитализирован ребенок, который упал с 11 метров высоты альпийской горки. Ребенку 7 лет и на тренировку в крытый манеж стадиона «Политехник» он пришел вместе с отцом.

Ребенок после падения был госпитализирован в реанимацию детской горбольницы с политравмой тела. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.