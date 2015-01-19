В Кременчуге 7-летний ребенок сорвался с 11-метровой высоты на тренировке по альпинизму
09:07, 19 января 2015Новости регионов
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Ребенок после падения был госпитализирован в реанимацию детской горбольницы с политравмой тела
Фото: УНИАН
Сегодня в Кременчуге Полтавской области умер семилетний ребенок, который сорвался с 11-метровой высоты на тренировке по альпинизму.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела милиции.
По их данным, в детскую больницу был госпитализирован ребенок, который упал с 11 метров высоты альпийской горки. Ребенку 7 лет и на тренировку в крытый манеж стадиона «Политехник» он пришел вместе с отцом.
Ребенок после падения был госпитализирован в реанимацию детской горбольницы с политравмой тела. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.
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