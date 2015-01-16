В Черкасской области - почти 11,7 тыс. вынужденных переселенцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управлении ГСЧС в Черкасской области, среди этих переселенцев - 2289 семей и 2130 детей. Так, в Черкасской сегодня проживают 276 человек из Крыма и 11384 человека из зоны проведения АТО.

В то же время, в освобожденные от террористов города восточных областей Украины и в другие регионы по состоянию на пятницу, 16 января, выехало 2276 вынужденных переселенцев.

По данным областного контактного центра, в Черкасской области для размещения переселенцев подготовлено 4 объекта, в которых можно разместить 12 человек. В наличии также имеется резерв на 82 места.

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