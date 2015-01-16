Острой кишечной инфекцией заболели уже 128 жителей столичного микрорайона Бортничи

По состоянию на вечер 15 января 2015 года за медицинской помощью обратилось 128 жителей микрорайона Бортничи в Киеве, у которых выявлена острая кишечная инфекция (ОКИ). Из них 104 ребенка.

Об этом говорится в оперативной информации Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины о ситуации относительно группового заболевания кишечной инфекцией среди жителей Бортничей.

Также сообщается, что после оказания медицинской помощи выписаны из лечебных учреждений и переданы под наблюдение участковых врачей по месту жительства 24 человека, в т.ч. 20 детей.

С целью предотвращения формирования стойких хронических случаев инфекционных заболеваний работниками санэпидслужбы в ходе обследования очагов ОКИ всем контактным лицам было рекомендовано при появлении первых клинических признаков болезни немедленно обращаться за медицинской помощью. Как результат, за последние 2 суток более 20 жителей микрорайона Верхние Бортничи обратилось в лечебные учреждения. В очагах ОКИ продолжается проведение медицинского наблюдения за 212 контактными лицами.

Госсанэпидслужбой Украины даны предложения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) относительно проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, в частности вакцинации против вирусного гепатита А лицам из групп риска, а также относительно решения вопроса обеспечения очагов заболевания дезинфицирующими средствами.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 января (с момента вспышки заболевания) к медикам обратились 78 человек с симптомами кишечной инфекции.

По данным КГГА, с 6 января по 12 января были госпитализированы 49 человек с заболеванием острой кишечной инфекцией, в том числе 40 детей и 9 взрослых из числа жителей микрорайона Бортничи. 13 января на стационарном лечении в медучреждениях находились 37 детей и 5 взрослых - жителей микрорайона Бортничи.

Справка УНИАН. Главный санитарный врач г. Киева Олег Рубан 13 января сообщил, что в водопровод микрорайона Бортничи попали канализационные стоки, из-за чего показатели воды на микробное число и бактерии кишечной палочки были выше нормы в 7-9 раз.

По его словам, вероятно, что место попадания канализационных стоков в водопровод, расположенный на ул. Ленина, возле дома №5, возле скважины №50, где в праздничные дни был прорыв канализации. На сегодняшний день прекращена работа артезианской скважины, проводится ее полная дезинфекция. С субботы, 10 января, также проводится полная дезинфекция водопровода и остальных артезианских скважин микрорайона.

Порыв произошел, по мнению экспертов, в период с 1 по 5 января.

Первые пострадавшие с симптомами кишечной инфекции были зарегистрированы 4 января, но это были единичные случаи. Вспышка заболевания началась 9 января, когда за один день были госпитализированы с одинаковыми симптомами сразу 6 жителей микрорайона Бортничи.