В Черкасской области в прошлом году медики пролечили 377 участников АТО

В больницах Черкасской области в прошлом году медики пролечили 377 участников антитеррористической операции .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента здравоохранения Черкасской ОГА, в течение прошлого года в учреждениях здравоохранения области зарегистрировано 515 обращений за медицинской помощью участников АТО. В условиях лечебно-профилактических учреждений области получили стационарное лечение – 377 человек, из них продолжают лечение 67 человек.

Согласно информации больниц области, медицинской реабилитации требуют 270 военнослужащих, в том числе 1 – протезирование.

Кроме того, в условиях Центра реабилитации участников антитеррористической операции, который функционирует на базе Черкасского областного госпиталя для инвалидов войны, в прошлом году получил медицинскую реабилитацию 101 участник антитеррористической операции, из которых 28 - продолжают лечение.

Как отметил директор департамента здравоохранения Черкасской ОГА Анатолий Сытник, всем участникам АТО медицинская помощь в больницах оказывается своевременно и бесплатно в соответствии с отраслевыми стандартами.