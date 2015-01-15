Львовщина: маленькие дети попали в реанимацию с отравлением угарным газом

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, происшествие произошло 14 января в 20:40 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Владимира Великого. Угарным газом отравились двое детей 5 и 8 лет.

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Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской городской детской больницы. Временно прекращена подача газа в квартиры. Причины происшествия выясняются.