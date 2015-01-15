Львовщина: маленькие дети попали в реанимацию с отравлением угарным газом
10:28, 15 января 2015Новости регионов
220
В городе Бориславе на Львовщине в жилой многоэтажке угарным газом отравились двое малолетних детей
Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской городской детской больницы
Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, происшествие произошло 14 января в 20:40 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Владимира Великого. Угарным газом отравились двое детей 5 и 8 лет.
Читайте такжеРовенщина: из-за отравления угарным газом госпитализировали 6 человек, среди них 4 детей
Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской городской детской больницы. Временно прекращена подача газа в квартиры. Причины происшествия выясняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter