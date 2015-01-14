В Киеве снижаются показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 6,7%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве, с 5 до 11 января гриппом и ОРВИ в столице заболели 10 тыс. 538 чел., из них 6 тыс. 427 (61%) - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель на 10 тысяч населения составил 37,4, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 138,8) на 73,1%.

В целом эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, заверяют в СЭС.

На протяжении отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте до 4-х лет, их количество в возрастном распределении составляет 56,4%. За это время госпитализировано 34 чел., из них 30 (88,2%) - дети до 17 лет.

Через две недели в 2015 году летальных случаев среди больных гриппом в столице не зарегистрировано, говорится в сообщении.