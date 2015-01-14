В Днепропетровске инспектор пытался продать 3 тыс. таблеток «Фенозепама»

В Днепропетровске сотрудники управления внутренней безопасности ГУ МВД в области задержали инспектора патрульной службы, младшего сержанта милиции, который пытался продать 3 тыс. таблеток психотропного вещества «Фенозепам» за 3 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, инспектора задержали 13 января. Во время обыска у милиционера также было изъято вещество, похожее на марихуану.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. Он уволен из органов внутренних дел. Изъятое направлено на экспертизу.

Прокуратурой области проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.