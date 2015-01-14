В Одесской ОГА заявляют, что медпомощь переселенцам-инвалидам предоставляется

В Одесской областной государственной администрации заявляют, что переселенцам-инвалидам из зоны АТО регулярно предоставляется медицинская помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила заместитель начальника управления охраны здоровья ОГА Анна Лунева, комментируя заявление инвалидов, проживающих на базе «Сперанца» (пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района), и заявившим сегодня, что их права нарушаются.

«Медицинское обслуживание всем инвалидов осуществляется ежедневно. Это видно из мониторинга. Мы видим, куда доставлены эти люди, и кто им оказывал медицинскую помощь», - заявила Лунева.

По ее словам, на сегодняшний день в Белгород-Днестровской городской больнице находится 6 взрослых и 8 детей из числа переселенцев.

«Медпомощь оказывается должным образом», - акцентировала замначальника управления.

По ее данным, по состоянию на 1 января 2015 года, в Сергеевку было осуществлено 9 выездов бригад скорой медицинской помощи.

Чиновник утверждает, что все инвалиды были осмотрены, выявлены хронические больные и при необходимости их доставили в районные больницы. Сейчас создан реестр инвалидов Одесской области, в который также внесены переселенцы-инвалиды. Лунева утверждает, что в будущем переселенцы будут получать лекарства «по государственной программе».

В настоящее время в значительной мере медицинскими препаратами инвалидов-переселенцев обеспечивают волонтеры и благотворительные фонды.

«За последние полгода у переселенцев с Донбасса родилось более 100 детей. Все они получили должную медицинскую помощь», - акцентировала Лунева.

Как сообщал УНИАН, инвалиды, прибывшие в Одесский регион из зоны проведения АТО и проживающие сейчас в оздоровительном комплексе «Сперанца» (Белгород-Днестровский район), заявили о нарушении своих прав и намерении начать голодовку. Подписи под соответствующим письмом к президенту Петру Порошенко поставили более 160 человек. Директор «Сперанца» Валерий Супруненко заявил, что на сегодняшний день у санатория долги в сумме 7 млн грн.