Государству возвращено имущество санатория им. Пирогова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры области и отменено постановление апелляционной инстанции.

В пресс-службе пояснили, что решением апелляционного суда в марте 2014 прокуратуре Суворовского района Одессы было отказано в удовлетворении иска, который был заявлен в интересах государства в лице Фонда госимущества Украины к частному предприятию и ЗАО «Укрпрофздравница».

«В частности, прокуратура требовала признать за государством право собственности на нежилые здания с оборудованием (автобаза), которые принадлежат санаторию им. Пирогова, общей площадью более 1,5 тыс кв. м. Кроме того, истребовать это имущество из чужого незаконного владения путем выселения предприятия. Общая цена иска составляет более 14,5 млн грн», - отметили в прокуратуре.

Таким образом, решение суда первой инстанции об удовлетворении иска прокуратуры Высший хозяйственный суд оставил в силе.