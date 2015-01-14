В Одессе разоблачена врач СЭС в получении взятки
09:29, 14 января 2015Новости регионов
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Подозреваемая требовала и получила 6 тыс. грн от представителя ООО за беспрепятственную и ускоренную выдачу санитарно-гигиенических заключений на импортную продукцию
Фото: УНИАН
В Одессе сегодня разоблачена врач Главного управления Госсанэпидслужбы на водном транспорте, получившая взятку 6 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой совместно с органами милиции 13 января разоблачена врач по общей гигиене сектора административных услуг вышеназванного управления.
Установлено, что подозреваемая требовала и получила 6 тыс. грн от представителя ООО за беспрепятственную и ускоренную выдачу санитарно-гигиенических заключений на импортную продукцию (столовые изделия).
Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет прокуратура области. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (взятка).
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