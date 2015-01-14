В Бортничах продолжают промывать и хлорировать артезианские скважины

Для выявления источника загрязнения воды в скважине микрорайона Бортничи привлечена государственная научно-исследовательская организация, сообщают в ПАО « Киевводоканал».

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, по результатам анализа проб, отобранных Центральной лабораторией по контролю качества питьевой воды Киевводоканала из трех артезианских скважин №№17, 18 и 50, обеспечивающих водой микрорайон Бортничи, в скважине №50 были выявлены отклонения по микробиологическим показателям. Отклонения наблюдаются также и в пробах, отобранных после промывки и хлорирования скважин и сетей.

Для выявления причин и среды загрязнения необходимо провести детальное обследование в скважине. С этой целью ПАО «АК «Киевводоканал» привлекает независимую научно-исследовательскую организацию – ГП «Украинская геологическая компания», поскольку общество является эксплуатирующим предприятием и не имеет возможности проводить науково-изыскательскую деятельность.

Предварительное обследование запланировано на 17-18 января 2014 года.

Кроме того, Киевводоканал информирует, что продолжает промывку и хлорирование указанных скважин и сетей жилищного массива.

Киевводоканал обращается к жителям микрорайона Бортничи с просьбой регулярно сливать воду из кранов, поскольку только таким образом возможно эффективную осуществить промывку и обеззараживание внутридомовой сети. Общество уверяет, что вода, выпущенная из кранов помещений во время периода проведения необходимых профилактических мероприятий, не будет учитываться.