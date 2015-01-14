Ривненщина: из-за отравления угарным газом госпитализировали 6 человек, среди них 4 детей
08:59, 14 января 2015Новости регионов
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В Ривненской области в результате отравления угарным газом госпитализированы 6 человек, среди них 4 детей
Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В г. Березно в 3 часа 14 января в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом пострадали 6 человек, из них 4 детей (2005, 2007, 2009 и 2014 г.р.)», - говорится в сообщении.
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Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение центральной районной больницы, проинформировали в ГСЧС.
Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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