В водогон Бортничей попали канализационные стоки - СЭС

В водогон микрорайона Бортничей попали канализационные стоки, вследствие чего показатели воды на микробное число и бактерии кишечной палочки были выше нормы в 7-9 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Минздраве начальник Главного управления Госсанэпидемслужбы в г. Киеве, главный санитарный врач г. Киева Олег Рубан.

«Что касается лабораторных исследований, которые мы отбирали 9 января, то во всех пробах было обнаружено отклонение микробного числа и бактерии кишечной палочки. Это указывает на загрязнение воды свежим фекальным загрязнением, то есть в водогон попала стоковая вода. Место попадания мы сегодня выясняем», - заявил главный санврач.

По его словам, вероятно, что место попадания канализации в водогон расположено на ул. Ленина, вблизи дома №5, возле скважины №50, где в праздничные дни был прорыв канализации. На сегодняшний день прекращена работа артезианской скважины и проводится ее полная дезинфекция. С субботы, 10 января также проводится полная дезинфекция водогона и остальных артезианских скважин микрорайона.

Порыв произошел, по мнению экспертов, в период с 1 по 5 января.

Первые потерпевшие с симптомами кишечной инфекции были зарегистрированы 4 января, но это были единичные случаи, уверила начальник Управления по организации охраны материнства, детства и санаторного лечения Департамента здравоохранения КГГА Елена Шевченко. По ее словам, вспышка болезни началась 9 января, когда за один день было госпитализировано с одинаковыми симптомами сразу 6 жителей микрорайона Бортничи. Сразу после этого начались исследования СЭС.

Как сообщил Рубан, одновременно была получена информация о прорыве канализации в микрорайоне, и стало известно о жалобах в ЖЭК жителей домов о некачественной питьевой воде в водогоне. Но ЖЭК своевременно не среагировал на жалобы.

По его словам, ситуация с заболеваемостью пошла на убыль: «На сегодняшний день мы еще регистрируем эпидемический «хвост» данного заболевания. Мы еще будем регистрировать это 7 суток – это инкубационный период при кишечных инфекциях. Этот спад пошел и сегодня констатируем: если в пятницу было 16 случаев заболевших на вечер, потом 15, 20, вчера было – 11, сегодня зарегистрировано 7».

Рубан заметил, что в настоящее время выясняется, кому принадлежит канализация, на которой произошел порыв: «Этот вопрос задаем и водоканалу, и коммунальным службам. И вопрос благоустройства системы водообеспечения и водоотвода в микрорайоне Бортничи уже находится на контроле самого председателя КГГА».

По информации Шевченко, сейчас на стационарном лечении в медучреждениях находится 37 детей и 5 взрослых, которые являются жителями микрорайона Бортничи. В целом с момента вспышки заболевания к медикам обратились 78 человек с симптомами кишечной инфекции.

Как сообщал УНИАН, в КГГА заявляют, что система водоснабжения Верхних Бортничей является локальной и не связана с системой централизованного водоснабжения столицы. В неё включены три скважины и 4 км распределительных водопроводных сетей. «Система обеспечивает поставку воды для более чем 8 тыс. потребителей, которые подверглись бы опасности инфицирования в случае отсутствия немедленных профилактических мероприятий», - отмечают в мэрии.

По состоянию на вчера выполнена профилактическая промывка и дополнительное хлорирование артезианских скважин и водопроводных сетей в микрорайоне Бортничи. На период проведения профилактических мероприятий рекомендовано не пользоваться водой для питьевых потребностей, приготовления пищи, мойки посуды и купания. Пока будет проводиться обработка воды, организован постоянный подвоз и раздача питьевой воды с помощью автоцистерн ПАО «АК «Киевводоканал».