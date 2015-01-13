Весной в Бортничах введут в действие новый гидроузел для обеспечения жителей качественной водой

Через три месяца в Бортничах введут в действие новый гидроузел для обеспечения жителей столичного микрорайона качественной питьевой водой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Минздраве начальник Главного управления Госсанэпидемслужбы в городе Киеве, главный санитарный врач г. Киева Олег Рубан, информируя о решении столичных властей в связи с критическим состоянием водогона Бортничей.

Рубан отметил, что действующий водогон очень старый и давно нуждался в замене. Строительство нового гидроузла было начато несколько лет тому назад, но из-за нехватки финансирования приостановлены работы. «Водогон, который там существовал, не соответствует цивилизованным современным европейским требованиям. Власти Киева решили обеспечить первоочередно безопасной качественной водой микрорайон Бортничи. Решено завершить долговременное строительство гидроузла, который уже на современном уровне с современными фильтровальными приборами, - вплоть до ультрафиолета, будет запущен через три месяца. Вчера был рассмотрен данный вопрос на специальной комиссии в КГГА и через 3 месяца Бортничи будут обеспечены качественной водой, новой артезианской чистой водой», - сказал он.