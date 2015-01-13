Николаещина: мать и трое детей отравились угарным газом

Как сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, женщина и дети 2001, 2008 и 2012 годов рождения госпитализированы в Баштанскую центральную райбольницу утром 12 января.

Спасателям о происшествии сообщила медсестра приемного отделения.

Лабораторией Баштанской ЦРБ после проведения анализов клинически доказано, что причиной плохого самочувствия доставленных в больницу является отравление угарным газом.

"Сейчас все пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести", - сообщает ГУ ГСЧС области.

При выяснении обстоятельств стало известно, что накануне вечером, растопив печь, хозяева дома закрыли задвижку, для того чтобы сохранить тепло, что и стало причиной выделения угарного газа в дом.