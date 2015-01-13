В Харькове врачи военного госпиталя оказали помощь более 3,5 тысячам участникам АТО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины со ссылкой на и.о. начальника военного госпиталя Валерия Лищука.

По его данным, на сегодняшний день в военно-медицинском учреждении находятся более 100 бойцов.

Лищук подчеркнул, что все военнослужащие полностью обеспечены необходимыми медикаментами и получают полноценную комплексную медицинскую помощь.