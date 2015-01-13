В Харькове врачи военного госпиталя оказали помощь более 3,5 тысячам участникам АТО
13:17, 13 января 2015Новости регионов
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В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона прошли лечение и реабилитацию более 3,5 тыс. раненных бойцов, участвовавших в проведении антитеррористической операции на Донбассе
Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины со ссылкой на и.о. начальника военного госпиталя Валерия Лищука.
По его данным, на сегодняшний день в военно-медицинском учреждении находятся более 100 бойцов.
Лищук подчеркнул, что все военнослужащие полностью обеспечены необходимыми медикаментами и получают полноценную комплексную медицинскую помощь.
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