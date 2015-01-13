Из 64 случаев заболевания кишечной инфекцией среди жителей Бортничей, 55 - дети

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам медицины и социальной политики Михаил Радуцкий, информирует пресс-служба КГГА.

«Медицинские учреждения Киева были готовы принять у себя такое количество пациентов - всего с 6 января были госпитализированы 49 человек, в том числе 40 детей и 9 взрослых. Все госпитализированные были обеспечены необходимыми медикаментами и лечением», - отметил он.

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Напомним, что по официальным данным Главного управления санитарно-эпидемиологической службы в г. Киеве, вода из водопровода микрорайона Бортничи была заражена возбудителем кишечной инфекции. На сегодня выполнено профилактическую промывку и дополнительное хлорирование артезианских скважин и водопроводных сетей. На период проведения профилактических мероприятий жителям рекомендовано не пользоваться водой для питьевых нужд, приготовления пищи, мытья посуды и купания.

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Кроме того, с целью предупреждения возникновения групповой вспышки инфекции, было принято решение о временном прекращении работы 2-х детских дошкольных учреждений №790 и №792, расположенных в микрорайоне Бортничи.