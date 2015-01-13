На Бортнической водозаборной станции провели дезинфекцию

Столичная власть проводит дезинфекцию водопровода, который обеспечивает водоснабжение микрорайона Бортничи в Киеве. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба столичного городского головы.

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“Я созвал совещание, на котором будет затронут вопрос качества воды в Бортничах. Мы должны получить результаты лабораторного исследования состояния воды, наличия в ней инфекционной палочки и возможных причин попадания ее в воду", - отметил мэр Киева.

"Не ожидая результатов экспертизы, мы начали дезинфекцию Бортнической водозаборной станции и прилегающих артезианских скважин”, - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 12 января, утром пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила, что с острой кишечной инфекцией госпитализированы 45 жителей Бортничей.

В КГГА заявили, что, по предварительным результатам проверок установлено, что возможным фактором заражения стала вода, которой население обеспечивается от коммунального локального водопровода Верхних Бортничей, находящегося на балансе ПАО «Киевводоканал».

Позже «Киевводоканал» сообщил, что, по данным Дарницкого отдела Деснянского межрайонного управления ГУ ГСЭС в г. Киеве, по состоянию на 12.00 11 января было зарегистрировано 46 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди населения микрорайона Бортничи, в частности 2 взрослых и 44 детей. Всего было госпитализировано 32 человека.

Специалистами Дарницкого отдела Деснянского межрайонного управления ГУ ГСЭС в г. Киеве были отобраны пробы воды в колонках, частных домах и квартирах домов, где зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, для проведения исследования на бактериологические и химические показатели. По результатам исследования химические показатели отобранных проб воды в норме, исследование воды на бактериологические показатели в работе.

С целью предотвращения возникновения групповой вспышки в организованном детском коллективе районной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение о временном прекращении работы двух детских дошкольных учреждений №№ 790 и 792 в Бортничах.

«До получения официальных заключений лабораторий «Киевводоканала» и Госсанэпидемслужбы просим представителей СМИ воздержаться от утверждения, что возбудитель инфекции был именно в водопроводной воде», - призывают в компании.