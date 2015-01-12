Львовянин нашел в своей квартире калифорнийскую королевскую змею

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, „6 января поступило сообщение, что в квартире жилого дома на улице Богдана Хмельницкого в городе Львове находится змея. Работник Львовского отделения Украинского герпетологического общества изъял обнаруженное пресмыкающееся для дальнейшего установления вида”.

Как рассказал УНИАН председатель Львовского отделения Украинского герпетологического общества Тарас Гринчишин, в квартире на 3 этаже жилого дома была обнаружена королевская калифорнийская змея, которая не является ядовитой.

„Выяснилось, что пресмыкающееся принадлежит жителям другой квартиры этого же дома и неделей ранее выползло из квартиры владельцев после того, как дети, побывавшие у них в гостях, неосмотрительно сдвинули с места крышку террариума. После побега полуметровая змея добралась до квартиры этажом ниже, где и подняла переполох своим появлением. Пресмыкающееся изъято, передано в заведение, где есть условия для его содержания. Сейчас решается вопрос о дальнейшем месте пребывания змеи”, – рассказал Гринчишин.

Как отметил герпетолог, практически все змеи, которые иногда попадаются на улицах или в парках Львова, являются обычными ужами, то есть безопасными и неядовитыми. Кроме того, горожане-террариумисты, по словам герпетолога, содержат в качестве домашних или декоративных животных некоторое количество змей в своих жилищах, однако в большинстве они также являются неядовитыми.

Справка УНИАН. Калифорнийская королевская змея - неядовитая змея из рода королевская змея семейства ужовых. Общая длина может достигать 1,5 м. Типичная окраска - черные и белые кольцевые полосы, расположенные поочередно.