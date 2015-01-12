Во Львовской области подросток погиб от переохлаждения

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по предварительным данным, смерть подростка наступила от переохлаждения.

«11 января спасатели, работники милиции и местные жители продолжали поиски 16-летнего жителя города Стебник Дрогобычского района, который 8 января в селе Орив Сколевского района вышел из дома и не вернулся. В 12:24 поисковой группой было найдено тело юноши между селом Орив и городом Стебник. Предполагаемая причина смерти - переохлаждение. Проводится доследственная проверка», - отмечается в сообщении.

Во Львовской области с наступлением сильных холодов уже зафиксированы пять случаев переохлаждения и обморожения людей, два из них - смертельные.