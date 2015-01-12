Из-за некачественной воды 45 жителей Бортничей попали в больницу

В Киеве с острой кишечной инфекцией из-за некачественной воды госпитализированы 45 жителей Бортничей.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, 11 января начаты мероприятия по дезинфекции водопровода, который обеспечивает подачу воды населению микрорайона Бортничи (Дарницкий район столицы).

«Киевской городской государственной администрацией совместно с Дарницкой райгосадминистрацией и Государственной СЭС проведена тщательная проверка на предмет поиска возможного источника и факторов передачи острой кишечной инфекции, которая стала причиной госпитализации около 45 жителей Бортничей», - отметили в пресс-службе.

По предварительным результатам проверок установлено, что возможным фактором заражения стала вода, которой население обеспечивается от коммунального локального водопровода Верхних Бортничей, находящегося на балансе ПАО АО «Киевводоканал». Специалистами столичной СЭС проведен отбор воды для исследования по бактериологическим и физико-химическим показателям.

Принято решение о проведении дезинфекции водопровода и артезианских скважин.

Как отметили в КГГА, на время дезинфекции жители будут обеспечены привозной водой в полном объеме. Ежедневно ПАО АО «Киевводоканал» будет поставлять в микрорайон Бортничи четыре автоцистерны питьевой воды, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в КГГА, в связи с расположением на территории микрорайона двух детских учебных заведений (ДУЗ № 790 по адресу ул. Ленина, 20, ДУЗ № 792 по адресу ул. Ленина, 49), на время проведения профилактических мероприятий рекомендуется приостановить работу данных учреждений.