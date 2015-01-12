6 человек госпитализированы после взрыва в кафе Одесской области

В кафе города Измаил (Одесская область) 11 января произошел взрыв, 6 человек госпитализированы.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, в баре «У фонтана», расположенному по проспекту Суворова, произошел взрыв газового баллона.

Различные степени ожогов получили 6 человек, они госпитализированы, их жизни вне опасности, отметил Шаблиенко.

По предварительным данным, взрыв произошел около 16.00 в результате нарушения техники безопасности. В отделе сообщили, что спасатели изъяли с места происшествия фрагменты взорванного оборудования. Есть свидетели, видевшие возгорание. На месте работают спасатели ГСЧС и милиция.