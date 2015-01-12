В Одессе нашелся 10-летний мальчик, пропавший 8 января
09:27, 12 января 2015Новости регионов
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Выясняются обстоятельства, при которых ребенок ушел из дома
Фото: REUTERS
В Одессе нашелся 10-летний мальчик, пропавший 8 января.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, мальчик 2004 г. р. «гулял с другом».
Выясняются обстоятельства, при которых ребенок ушел из дома, после чего будет решаться вопрос о возможном привлечении родителей к административной ответственности.
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