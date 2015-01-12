Львовщина: во время 4-ой волны мобилизации для отбора будут привлекать психологов

Во Львовской области во время четвертой волны мобилизации будут привлекать психологов для отбора военнослужащих.

Об этом сообщили УНИАН во Львовском областном военном комиссариате.

Как отмечается в сообщении, „это решение было принято после учета ошибок проведения предыдущих волн мобилизации”.

„Отныне опытные психологи будут помогать районным военным комиссариатам в изучении граждан, которые будут защищать Украину. Этот участок работы стратегически важен, ведь командир должен быть уверен в своем подчиненном. Соответственно, психологи помогут отобрать лучших и морально устойчивых граждан”, - отметил в.и.о. военного комиссара области Александр Тищенко.

Как известно, с 20 января начинается четвертая волна мобилизации в Вооруженные силы Украины.