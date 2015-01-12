В Одесской области дополнительно организованы 5 пунктов обогрева

В Одесской области в связи с ухудшением погоды дополнительно организовано дежурство 5 пунктов обогрева. Количество пунктов увеличено до 192.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, передвижные пункты развернуты в селах Кирнички Измаильского района, Монаши Белгород-Днестровского района, Барабой Овидиопольского района и Выгода Беляевского района. Также организован пункт обогрева в селе Кошары Коминтерновского района.

Ранее на территории региона функционировали 182 пункта обогрева в поселковых советах, школах, придорожных кафе, больницах и т.д. Также были развернуты 5 палаточных пунктов обогрева - в Одессе, Измаиле, Белгород-Днестровске и Котовске.

За 9 января из снежных заносов в Одесской области было освобождено 4 грузовика и 3 легковых автомобиля.

Как сообщал УНИАН, с 25 декабря в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. 27-29 декабря в регионе шли сильные снегопады, метели. Одесса оказалась практически парализованной – из-за снежных заносов прекратили функционирование все виды транспорта, аэропорт и вокзал работали со значительными перебоями, в магазины не завозился хлеб, не вывозился мусор. 7 января в регионе началось значительное похолодание. С 9 января на автотрассе М-15 «Одесса - Рени» запрещено движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.