В Житомирской области пять человек госпитализированы с обморожениями

В Житомирской области в течение 8 января пять человек госпитализированы в больницы с обморожениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, все пострадавшие получили обморожения верхних или нижних конечностей, находясь не в помещениях, а на улице в деревне, в состоянии алкогольного опьянения. В основном, это мужчины, которые, возвращаясь в нетрезвом состоянии домой, упали и пролежали на улице длительное время, пока их не обнаружили односельчане или родные.

Так, в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы с общим переохлаждением тела, обморожением обеих нижних и верхних конечностей 2-3 степени госпитализирован житель села Озеряны, 1976 г.р. Мужчина накануне вечером из-за чрезмерного количества выпитого спиртного не дошел до дома, пролежал на улице до утра, пока его не нашли родные. Сейчас его состояние здоровья средней степени тяжести, больше обморожены руки.

Также 20-летний житель села Молочки Чудновского района с обморожениями верхних и нижних конечностей доставлен в ожоговое отделение Житомирской областной больницы. Накануне он ловил в пруду рыбу и принял с рыбаками столько алкоголя, что не мог передвигаться. Его обнаружили на пруду по дороге домой местные жители и вызвали медиков.

Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.