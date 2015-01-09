В Тернопольской области двое мужчин отравились испарениями в погребе

В Тернопольской области в результате отравления испарениями в погребе погибли двое мужчин.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, вчера около 17.00 в селе Гнездичное Збаражского района двое мужчин – тесть и зять 1953 и 1979 года рождения – умерли от удушения испарениями из погреба, где хранилась свекла.

Правоохранители установили, что подвальное помещение, в котором нашли родственников, почти постоянно закрыто, там скопился ядовитый газ, который не имел никакого запаха. Мужчины спустились в погреб, чтобы набрать свеклы. Им стало сразу плохо.

Долгое отсутствие мужчин насторожило родственников, они пошли в погреб и увидели в яме без сознания двух мужчин. Вызывали скорую, но медики, приехав в село, констатировали их смерть.

Правоохранители квалифицируют происшествие как несчастный случай. Продолжается следствие.