В Одесской области количество пунктов обогрева увеличено до 187

В Одесской области в связи с похолоданием развернули 5 дополнительных пунктов обогрева, увеличив их количество до 187.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, по состоянию на утро 9 января, на территории региона функционируют 187 пунктов обогрева, которые открыты местными властями в помещениях поселковых советов, школьных учебных заведениях, придорожных кафе, районных больницах и т.д.

Кроме того, действуют 5 палаточных пунктов обогрева, развернутых подразделениями ГСЧС: 2 - в Одессе, по одному - в районных центрах Котовск, Белгород-Днестровский и Измаил. За сутки только в пунктах обогрева ГСЧС оказана помощь 69 людям, а с начала похолодания - 973.

В отделе отметили, что в связи с сильными заносами ограничено движение на автодороге Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши, на трассе Одесса-Рени - в районе поселков Орловка и Новосельское.

Как сообщал УНИАН, с 25 декабря в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. 27-29 декабря в регионе шли сильные снегопады, метели. Одесса оказалась практически парализованной – из-за снежных заносов прекратили функционирование все виды транспорта, аэропорт и ж/д вокзал работали со значительными перебоями, в магазины не завозился хлеб, не вывозились бытовые отходы.

С 7 января в регионе началось значительное похолодание и ухудшение погодных условий.