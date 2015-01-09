Во Львовской области мужчина госпитализирован с обморожением обеих ног

Во Львовской области 52-летний мужчина госпитализирован с обморожением обеих ног.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОДА, 7 января в хирургическое отделение Сколевской центральной районной больницы госпитализирован 52-летний житель пгт Верхнее Синевидное Сколевского района с диагнозом „обморожение обоих стоп ног II - III степени”.

Состояние потерпевшего на 9 января - средней тяжести.

Во Львовской области с наступлением сильных холодов это уже третий случай обморожения людей, один из них смертельный (мужчина замерз вблизи автобусной остановки).