При пожаре в кинотеатре «Панорама» в центре Киева никто не пострадал

Вчера, 8 января, в 19 час. 10 мин. в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в кинотеатре «Панорама» (г. Киев, ул. Шота Руставели, 19).

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, установлено, что пожар возник на балконе большого кинозала возле кинопроекторной во время просмотра фильма.

На момент прибытия первых подразделений на место вызова посетители кинотеатра в количестве 20 человек были эвакуированы.

Пожар ликвидирован в 19 час. 32 мин. Вероятной причиной возгорания является неисправность электропроводки.

Жертв и потерпевших нет.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время из-за пожара в Киеве не работает кинотеатр «Октябрь» на Подоле. В нем пожар произошел вечером 29 октября из-за поджога. Ликвидация пожара длилась пять часов. Зданию кинотеатра нанесены значительные повреждения.