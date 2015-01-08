В Одесской области из снежных заносов извлекли автомобиль «скорой помощи»

В Одесской области за минувшие сутки из снежных заносов извлечено 67 автомобилей, в том числе 4 пассажирских автобуса.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, подразделениями ГСЧС изъято из снежных заносов 59 легковых автомобилей, 2 грузовика, 5 автобусов, 1 автомобиль «скорой медицинской помощи». Оказана помощь 325 людям.

В частности, 7 января на автодороге Белгород-Днестровский-Монаши застряли в снежных заносах 53 легковых автомобиля и 4 рейсовых автобуса, в которых находилось 294 человека.

Кроме того, на автодороге Ивановка-Бараново Ивановского района были извлечены из снежных сугробов 3 легковых автомобили, в которых находилось 7 человек, на автодороге возле села Заречное Татарбунарского района – 1 легковой автомобиль, в котором было 2 человека.

«Возле села Мардаровка Котовского района в снегу застряли 2 грузовика - МАN и SKANIA - с грузом семян подсолнечника, ориентировочно по 40 т. На 10 км автодороги Арциз-Вишняки Арцизского района - 2 легковых автомобилей, в которых находилось 10 человек. На автодороге Арциз-Плоцк – микроавтобус с 9 людьми, на автодороге в районе села Новоелизаветовка Ширяевского района - автомобиль скорой помощи с беременной женщиной», - рассказали в отделе.

К ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в течение суток привлекались 7 пожарно-спасательных отделений и 28 человек личного состава ГУ ГСЧС в Одесской области, 47 единиц техники и 60 работников Службы автомобильных дорог и 1 спецавтомобиль Министерства обороны. На территории региона функционируют 182 пункта обогрева.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными заносами работниками ГАИ ограничено движение на автодороге Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши в районе села Монаше.

Всего с начала снежных заносов совместными усилиями ГСЧС, Службы автомобильных дорог, военными, извлечено из снежных заносов 1,459 тыс. единиц техники: 104 автобуса, 307 грузовиков, 1,033 тыс. легковых автомобилей, 15 автомобилей «скорой медицинской помощи», оказана помощь 5202 людям, из которых 597 - дети.

Как сообщал УНИАН, с 25 декабря в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. 27-29 декабря в регионе шли сильные снегопады, метели. С 7 января в регионе началось значительное похолодание и ухудшение погодных условий.