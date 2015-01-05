В Киевской области милиционеры торговали трамадолом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, судом милиционеры признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины, и осуждены к наказанию в виде 6 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, со штрафом в размере 5100 грн и с конфискацией имущества. Также осужденные лишены специальных званий «старший лейтенант милиции».