В Херсоне разыскивают психически больного "минера"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, сообщение о заминировании на линию 102 поступило 4 января в 17:16. Неизвестный мужчина сообщил дежурному милиционеру о заложенной взрывчатке в зданиях речного и морского портов. На место событий выехали специалисты всех экстренных служб. Охрану общественного порядка обеспечивали около 50 херсонских правоохранителей.

В течение двух часов специалисты-взрывотехники обследовали здания и прилегающую территорию. При проверке взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщения оказались ложными.

По данному факту были открыты уголовные производства по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) - санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Параллельно с поиском взрывчатки, милиционеры провели работу по установлению личности человека, который звонил дежурному. По словам начальника Комсомольского райотдела милиции Александра Говоруна, "минером" оказался 24-летний психически больной херсонец. Он неоднократно делал ложные сообщения о минировании судов, прокуратуры, вокзала и портов. Мужчину арестовали, но суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, и он продолжил делать ложные сообщения. Сейчас сотрудники милиции устанавливают его местонахождение.