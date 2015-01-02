Во Львове для бездомных и одиноких горожан организуют Рождественский ужин

Во Львове для бездомных и одиноких горожан социальные службы и религиозные общества организуют Сочельник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 6 января во львовском Центре учета и ночного пребывания бездомных проведут молитву и Рождественский ужин для бездомных.

В этот же день в Центре досуга при храме Святого Климента Папы и в Центре досуга при Храме всех святых украинского народа проведут Сочельник для одиноких львовян преклонного возраста. Участники мероприятий после молитвы вместе поужинают, примут участие в конкурсе «Самая вкусная кутья», вместе будут колядовать и поздравлять. На празднование приглашены представители духовенства.

Справка УНИАН. Центр учета и ночного пребывания бездомных является бюджетным учреждением управления социальной защиты Львовского городского совета. Центр ведет первичный учет бездомных граждан, выдает удостоверение о взятии на учет, способствует регистрации преимущественного местонахождения, предоставляет информационные, правовые и консультативные услуги. С января 2009 года в Центре начало работу отделение ночного пребывания для бездомных. Помещение отделения адаптировано под цикл получения бездомными первичной медицинской помощи, санитарно-гигиенических услуг и ночевки.