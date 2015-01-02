Во Львовской области мужчина погиб от переохлаждения

Местными жителями вблизи автобусной остановки было обнаружено тело 57-летнего жителя города Сколе

Во Львовской области 57-летний мужчина погиб от переохлаждения. Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 1 января в 7:00 в селе Верхнее Синевидное Сколевского района местными жителями вблизи автобусной остановки было обнаружено тело 57-летнего жителя города Сколе без признаков насильственной смерти. Вероятной причиной смерти мужчины стало общее переохлаждение. Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

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