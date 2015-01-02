Во Львовской области мужчина погиб от переохлаждения
11:57, 02 января 2015Новости регионов
455
Местными жителями вблизи автобусной остановки было обнаружено тело 57-летнего жителя города Сколе
Фото: УНИАН
Во Львовской области 57-летний мужчина погиб от переохлаждения.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 1 января в 7:00 в селе Верхнее Синевидное Сколевского района местными жителями вблизи автобусной остановки было обнаружено тело 57-летнего жителя города Сколе без признаков насильственной смерти.
Вероятной причиной смерти мужчины стало общее переохлаждение.
Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Проводится доследственная проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter