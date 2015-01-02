В Одесской области спасатели установили 188 пунктов обогрева

В Одессе и Одесской области в связи с морозами спасатели установили 188 пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, за сутки помощь по обогреву получили около 200 человек, из которых 135 - в Одессе.

По прогнозам, в Одесской области будет наблюдаться снижение температуры, в отдельных местах до 20 градусов мороза.

Остается затрудненным движение на автодороге Одесса - Измаил (в районе с. Кирнички Измаильского района). Сейчас заносы там расчищает техника повышенной проходимости Вооруженных сил Украины. Движение по основным трассам Одесса - Киев, Одесса - Кишинев, Одесса -Николаев восстановлено, но только для легкового и пассажирского транспорта, на трассах продолжаются работы по расчистке дорог. «Крупногабаритный транспорт, выехавший, несмотря на предупреждение о непогоде, отводится работниками ГАИ на специальные отстойники», - отметили в управлении ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, с 29 декабря на автомобильных дорогах Одесского региона возник ряд чрезвычайных ситуций из-за сложных погодных условий - порывистого ветра 25-30 м/с, метели, снегопада, гололедицы. В результате движение транспорта в Одессе фактически было парализовано. В снежных заносах, достигавших высоты до 0,5 м (местами – больше), в Одессе стояли троллейбусы, маршрутные такси, трамваи и легковые автомобили.