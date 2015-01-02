Во Львовской области мужчина госпитализирован с обморожением.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 31 декабря в городе Добромиль Старосамборского района в хирургическое отделение районной больницы с диагнозом «общее переохлаждение, обморожение пальцев обеих верхних конечностей III степени» был госпитализирован 59-летний житель поселка Нижанковичи, которого прохожие обнаружили в овраге.

Обстоятельства происшествия выясняются.