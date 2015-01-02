Во Львовской области мужчина госпитализирован с обморожением
10:59, 02 января 2015Новости регионов
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Общее переохлаждение, обморожение пальцев обеих верхних конечностей III степени
Фото: УНІАН
Во Львовской области мужчина госпитализирован с обморожением.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 31 декабря в городе Добромиль Старосамборского района в хирургическое отделение районной больницы с диагнозом «общее переохлаждение, обморожение пальцев обеих верхних конечностей III степени» был госпитализирован 59-летний житель поселка Нижанковичи, которого прохожие обнаружили в овраге.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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