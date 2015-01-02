В Харьковской области развернут 345 пунктов обогрева

В Харьковской области из-за сильных морозов будет развернуто 345 пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Департамент гражданской защиты, 335 пунктов обогрева – стационарные, расположенные при медицинских учреждениях и территориальных центрах социального обслуживания населения.

В районах области будут расположены 310 стационарных пунктов, в городах областного значения – 28. В Харькове работают 9 стационарных пунктов обогрева при территориальных центрах.

«В случае необходимости, если температура воздуха снизится до 20 градусов мороза, по согласованию со службами ГСЧС в Харьковской области и Харьковским военным гарнизоном дополнительно будут установлены три передвижных и семь палаточных пунктов обогрева», - говорится в сообщении.

В лечебные учреждения области обратились за помощью в связи с переохлаждением 62 человека, госпитализированы 55.