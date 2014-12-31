За неделю в Киеве число больных гриппом и ОРВИ уменьшилось на 5,7%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в г. Киеве, с 22 до 28 декабря гриппом и ОРВИ в столице заболели 16 тыс. 364 человека, из них 10 тыс. 614 (64,9%) – дети в возрасте до 17 лет.

Показатель на 10 тысяч населения составлял 58,1, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 131,0) на 55,7%.

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 5,7% за счет заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения.

В целом эпидемическая ситуация с заболеваемостью на гриппом и ОРВИ в Киеве соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

На протяжении отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте до 4 лет, их количество в возрастном распределении составляет 48,9%. За это время госпитализированы 47 человек, из них 37 (78,7%) - дети до 17 лет.

За 52 недели летальных случаев среди больных гриппом в столице не зарегистрировано.