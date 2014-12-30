В Одессе женщина родила в машине по дороге в роддом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написал активист местного Автомайдана Евгений Резвушкин.

«Можете нас поздравить! После бессонной ночи на Двух столбах и 7 км нас ждало еще одно приключение. Попросили завезти девочку в 7-й роддом, которая должна рожать.

К роддому мы приехали уже на одного больше. Малышка в порядке, мама тоже. Такого подарка на Новый год мы точно и представить себе не могли. Но все хорошо, что хорошо кончается», - написал Резвушкин.

Как рассказали УНИАН активисты, с просьбой о помощи к ним обратились люди, проживающие в районе промрынка «7 км». У 24-летней женщины начались предродовые схватки, и требовалось ее срочно доставить в родильный дом №7, который находится на юго-западном жилом массиве Одессы. По дороге женщина родила.

В родильном доме подтвердили факт доставки утром 30 декабря женщины с младенцем, который родился в автомобиле.

Как сообщал УНИАН, с 29 декабря на автомобильных дорогах одесского региона возникают чрезвычайные происшествия из-за сложных погодных условий - порывистого ветра 25-30 м/с, метели, снегопада, гололедицы, налипания мокрого снега, снижения температуры воздуха до 7 градусов мороза.

В результате, движение всех видов транспорта в городе фактически было парализовано. 29 декабря в снежных заносах, достигающих высоты до 0,5 метров (местами – больше) во всех четырех районах города стояли троллейбусы, маршрутные такси, трамваи и легковые машины. Автомобилисты вынуждены были оставлять свои машины на обочинах дорог и идти пешком. Активисты организовали несколько мобильных групп, которые оказывали помощь людям, застрявшим в снежных заносах.